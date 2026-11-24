Pochettino đã trải qua màn ra mắt đáng quên tại Manchester United khi đội bóng nhận thất bại 0-4 trước Liverpool. Kết quả này phơi bày hàng loạt bất cập trong cách bố trí nhân sự, từ khả năng phòng ngự đến hiệu quả triển khai tấn công. Nhìn vào những vấn đề chuyên môn đang được bàn luận sôi nổi tại 8xbet, nhà cầm quân người Argentina cần mạnh dạn thay đổi đội hình để giúp Quỷ đỏ tìm lại sự cân bằng.

Pochettino đối diện bài toán nhân sự tại Old Trafford

Thất bại trước Liverpool cho thấy Manchester United chưa đủ khả năng vận hành lối chơi cường độ cao mà ban huấn luyện hướng đến. Các tuyến thiếu sự kết nối, khả năng tranh chấp chưa hiệu quả và hàng phòng ngự thường xuyên chịu sức ép. Những hạn chế này khiến đội bóng khó duy trì thế trận ngay cả khi có cơ hội tổ chức phản công.

Thay vì vội vàng áp dụng toàn bộ triết lý chiến thuật mới, Pochettino cần đánh giá lại mức độ phù hợp của từng cầu thủ. Việc lựa chọn nhân sự dựa trên phong độ và khả năng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn sẽ giúp MU giảm bớt những điểm yếu trước mắt. Trận gặp Sporting là cơ hội để nhà cầm quân người Argentina thử nghiệm các phương án điều chỉnh.

03 điều chỉnh cần thực hiện trong đội hình xuất phát của MU

Để cải thiện chất lượng thi đấu, Pochettino nên cân nhắc thay đổi nhân sự tại 3 vị trí đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành đội bóng.

Khôi phục vai trò trung vệ của Harry Maguire

Quyết định sử dụng Matthijs de Ligt ngay từ đầu trước Liverpool chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Trung vệ người Hà Lan thiếu sự chắc chắn trong những tình huống phòng ngự, khiến hệ thống phía sau gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, sự xuất hiện của Harry Maguire từ băng ghế dự bị phần nào giúp hàng thủ ổn định hơn.

Trong bối cảnh MU chưa thể triển khai pressing tầm cao một cách đồng bộ, Pochettino nên ưu tiên kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống của Maguire. Trung vệ người Anh có thể mang đến sự an toàn khi đội bóng phải phòng ngự với đội hình thấp. Việc trao lại suất đá chính cho anh là phương án thiết thực để hạn chế những sai sót ở khu vực trước khung thành.

Sử dụng Joshua Zirkzee làm điểm tựa tấn công

Joshua Zirkzee chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ người hâm mộ nhưng tiền đạo này sở hữu những phẩm chất phù hợp với định hướng chiến thuật của Pochettino. Khả năng giữ bóng, xử lý kỹ thuật và kết nối với các cầu thủ xung quanh giúp anh trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là những yếu tố cần thiết khi MU gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên tuyến trên.

Ở trận thua Liverpool, Zirkzee vẫn có những tình huống mất bóng nhưng cũng góp phần giúp đội nhà thoát khỏi sức ép. Khả năng tranh chấp của tiền đạo người Hà Lan đã có sự cải thiện mà không làm giảm đi thế mạnh kỹ thuật. Nếu Pochettino muốn xây dựng hàng công xoay quanh một trung phong có khả năng phối hợp, Zirkzee xứng đáng được đá chính trước Sporting.

Thay Tielemans bằng Andrey Santos

Youri Tielemans đang bộc lộ những hạn chế về thể lực và khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Trước Liverpool, tiền vệ người Bỉ nhiều lần để đối phương giành lại bóng và chưa hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Điều này khiến Kobbie Mainoo phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong quá trình kiểm soát tuyến giữa.

Andrey Santos có thể trở thành lựa chọn phù hợp hơn nhờ khả năng giữ vị trí và tuân thủ nhiệm vụ chiến thuật. Sự xuất hiện của cầu thủ này bên cạnh Mainoo sẽ giúp Pochettino hướng đến một tuyến giữa cân bằng hơn giữa thu hồi bóng và triển khai tấn công. Trong khi đó, Tielemans có thể đảm nhận vai trò dự phòng cho Mainoo thay vì thường xuyên đá cặp với tiền vệ người Anh.

Hướng đi phù hợp để MU từng bước tìm lại phong độ

Những thay đổi nhân sự kể trên không thể giải quyết ngay toàn bộ vấn đề nhưng có thể tạo nền tảng để Pochettino xây dựng hệ thống thi đấu ổn định hơn. Maguire mang đến kinh nghiệm phòng ngự, Zirkzee hỗ trợ kết nối hàng công, còn Andrey Santos giúp củng cố khả năng tranh chấp ở tuyến giữa. Khi từng vị trí thực hiện tốt nhiệm vụ, MU sẽ có điều kiện cải thiện sự liên kết giữa các tuyến.

Điều quan trọng là Pochettino cần lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với năng lực thực tế của đội hình thay vì áp đặt chiến thuật quá sớm. Trận gặp Sporting có thể trở thành bước khởi đầu cho quá trình điều chỉnh, giúp ban huấn luyện đánh giá hiệu quả của những phương án mới. Sự ổn định về nhân sự và tính kỷ luật trong lối chơi sẽ là cơ sở để Quỷ đỏ từng bước khôi phục sự tự tin sau thất bại nặng nề.

Kết luận

Pochettino cần đưa ra những quyết định nhân sự dứt khoát để Manchester United sớm thoát khỏi tình trạng thi đấu thiếu hiệu quả. Việc trao cơ hội cho Maguire, Zirkzee và Andrey Santos có thể giúp đội bóng cải thiện khả năng phòng ngự, kiểm soát tuyến giữa và tổ chức tấn công. Trận đấu với Sporting sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý đối với những điều chỉnh của nhà cầm quân người Argentina.