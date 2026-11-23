Osmajic đang tạo nên bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp khi liên tục ghi bàn cho Genoa sau quãng thời gian nhiều tranh cãi tại Anh. Tiền đạo Montenegro nhanh chóng chiếm được lòng tin của HLV Daniele De Rossi và góp phần cải thiện thành tích đội bóng tại Serie A. Sự thay đổi này cũng mang đến câu chuyện đáng quan tâm cho độc giả theo dõi bóng đá Italy qua nền tảng 8xbet, đặc biệt khi Genoa đang sở hữu một trung phong có hiệu suất ấn tượng.

Osmajic trở thành nhân tố quan trọng của Genoa

Genoa đang trải qua giai đoạn thi đấu khởi sắc với 4 chiến thắng trong 5 vòng gần nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 10 cùng 16 điểm. Trong trận gặp Sassuolo sau kỳ nghỉ FIFA Days, tiền đạo người Montenegro lập cú đúp chỉ trong 12 phút, góp phần mang về chiến thắng quan trọng. Màn trình diễn xuất sắc khiến nhiều cổ động viên Genoa gọi Osmajic bằng biệt danh “Osmagic”, thể hiện sự yêu mến dành cho chân sút mới.

Sau 11 lần ra sân, cầu thủ sinh năm 1999 đã ghi 6 bàn và đá chính ở 10 vòng liên tiếp. Trước cú đúp trước Sassuolo, anh từng lập công khi đối đầu Como, Parma, Fiorentina và Lecce, cho thấy khả năng duy trì hiệu suất khá ổn định. Với Osmajic, những con số này là lời khẳng định rõ ràng nhất về giá trị của bản hợp đồng được đưa về từ Preston North End.

Những yếu tố tạo nên bước tiến của Osmajic tại Serie A

Phong độ của người Montenegro xuất phát từ sự kết hợp giữa phẩm chất cá nhân và cách De Rossi tổ chức hệ thống tấn công.

Tốc độ phù hợp với yêu cầu chiến thuật

De Rossi từng giải thích rằng Genoa ưu tiên những cầu thủ có khả năng tăng tốc và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Tiền đạo Montenegro đáp ứng tốt yêu cầu này nhờ những pha bứt tốc mạnh mẽ và di chuyển chủ động. Khả năng chọn vị trí giúp Osmajic thường xuyên tiếp cận các đường chuyền hướng về khu vực nguy hiểm.

Ngoài nhiệm vụ ghi bàn, anh còn tích cực tranh chấp và giữ bóng để đồng đội có thời gian hỗ trợ. Những tình huống xử lý đơn giản nhưng hiệu quả giúp Genoa duy trì nhịp tấn công và hạn chế mất bóng ở tuyến trên. Nhờ vậy, Osmajic trở thành mắt xích phù hợp với lối chơi đề cao tính thực dụng của De Rossi.

Kỹ năng tận dụng cơ hội cải thiện đáng kể

Sáu pha lập công sau 11 trận là thành tích đáng khích lệ với một cầu thủ vừa chuyển sang môi trường Serie A. Các bàn thắng xuất hiện trước nhiều đối thủ khác nhau, cho thấy tiền đạo này không phụ thuộc vào một trận đấu bùng nổ duy nhất. Đặc biệt, Osmajic thường tạo khác biệt bằng những tình huống di chuyển nhanh và dứt điểm quyết đoán.

Cú đúp trước Sassuolo phản ánh rõ khả năng tận dụng thời cơ của trung phong Montenegro. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh giúp Genoa chuyển hóa những cơ hội thành lợi thế trên bảng tỷ số. Hiệu suất hiện tại khiến Osmajic trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công đội bóng.

Niềm tin từ HLV Daniele De Rossi

Trước khi thương vụ hoàn tất, De Rossi thừa nhận tiền đạo Montenegro không phải lựa chọn đầu tiên của Genoa. Ông cũng từng băn khoăn về khả năng thích nghi của một cầu thủ đến từ Championship, giải hạng hai Anh. Tuy nhiên, những màn trình diễn thực tế nhanh chóng khiến Osmajic xóa bỏ các nghi ngại ban đầu.

De Rossi từng đặt câu hỏi liệu Championship có thực sự thua kém Serie A về chất lượng thi đấu hay không. Quan điểm này cho thấy ông sẵn sàng đánh giá cầu thủ dựa trên năng lực thay vì danh tiếng giải đấu cũ. Với Osmajic, sự tin tưởng của ban huấn luyện tạo điều kiện để anh phát huy tốt nhất những điểm mạnh sẵn có.

Quá khứ đầy tranh cãi và giá trị bản hợp đồng “cực hời”

Để đánh giá đầy đủ hành trình của Osmajic, cần nhìn lại những vấn đề kỷ luật tại Anh cùng khoản đầu tư mà Genoa đã thực hiện.

Những án treo giò ảnh hưởng đến hình ảnh

Trước khi chuyển đến Italy, tiền đạo Montenegro từng vướng nhiều vụ việc gây tranh cãi trong màu áo Preston North End. Năm 2024, anh bị treo giò 8 trận vì hành vi cắn đối thủ tại Championship. Sau đó, Osmajic tiếp tục nhận án phạt 9 trận liên quan đến cáo buộc sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc với Hannibal Mejbri, dù bản thân luôn phủ nhận.

Một vụ húc đầu đối phương khiến anh bị cấm thi đấu thêm 3 trận, nâng tổng số trận treo giò lên 20. Những án phạt liên tiếp từng khiến hình ảnh của cầu thủ này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, Osmajic hiện đang tập trung nhiều hơn vào chuyên môn với những đóng góp tích cực trong màu áo Genoa.

Genoa hưởng lợi từ khoản đầu tư 3,5 triệu euro

Genoa chỉ chi khoảng 3,5 triệu euro để đưa tiền đạo Montenegro rời Preston trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trước đó, anh ghi 31 bàn sau 111 lần ra sân cho đội bóng Anh, cho thấy khả năng săn bàn đã được kiểm chứng. Dù từng có những lo ngại về kỷ luật và khả năng thích nghi, Osmajic nhanh chóng chứng minh giá trị bằng hiệu suất ghi bàn tại Serie A.

Với 6 bàn thắng sau 11 trận, thương vụ này đang mang lại hiệu quả vượt kỳ vọng ban đầu. Quan trọng hơn, Genoa sở hữu một trung phong phù hợp với định hướng chiến thuật mà không phải bỏ ra khoản phí quá lớn. Nếu Osmajic duy trì phong độ và tránh những rắc rối ngoài chuyên môn, đội bóng có thể tiếp tục hưởng lợi lâu dài từ quyết định chuyển nhượng này.

Kết luận

Osmajic đang từng bước thay đổi hình ảnh bằng những màn trình diễn hiệu quả và tinh thần thi đấu tích cực tại Genoa. Từ cầu thủ từng nhận nhiều án phạt ở Anh, anh trở thành lựa chọn quan trọng trong hệ thống của De Rossi. Nếu tiếp tục duy trì sự tập trung và khả năng ghi bàn, tiền đạo Montenegro có cơ hội xây dựng một giai đoạn thành công hơn trong sự nghiệp.