Predator League 2027 đã hoàn thành vòng tuyển chọn tại Việt Nam, xác định những đội tuyển nổi bật ở hai bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và VALORANT. Saigon Warriors cùng Fancy United Esports giành chức vô địch sau các cuộc tranh tài tại TP.HCM, mở ra cơ hội thử sức ở đấu trường khu vực. Sự kiện tiếp tục thu hút cộng đồng yêu thích thể thao điện tử tại 8xbet.

Predator League 2027 tìm ra hai nhà vô địch Việt Nam

Ngày 15/11/2026, vòng chung kết tổng được tổ chức tại AEON MALL Tân Phú Celadon, TP.HCM, với sự góp mặt của các đội tuyển ở hai bộ môn Esports. Sau những màn cạnh tranh, Saigon Warriors đứng đầu nội dung Liên Minh Huyền Thoại, còn Fancy United Esports giành chức vô địch VALORANT. Kết quả đánh dấu bước chuyển quan trọng từ vòng tuyển chọn trong nước sang sân chơi châu Á – Thái Bình Dương.

Thành công tại Predator League 2027 giúp hai đội tuyển có cơ hội đối đầu những đại diện quốc tế giàu sức cạnh tranh. Đây không chỉ là phần thưởng dành cho thành tích chuyên môn mà còn tạo điều kiện để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm. Những trận đấu sắp tới sẽ kiểm chứng khả năng phối hợp, thích nghi chiến thuật và bản lĩnh của các đại diện Việt Nam.

Những dấu ấn nổi bật tại vòng loại Việt Nam

Bên cạnh kết quả chuyên môn, Predator League 2027 còn ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý về thành phần tham dự, giải thưởng và sức hút đối với cộng đồng game thủ.

Saigon Warriors dẫn đầu Liên Minh Huyền Thoại

Saigon Warriors khép lại vòng loại bằng chức vô địch ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Thành tích này đưa đội tuyển trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của Việt Nam tại chung kết APAC. Việc giành vị trí cao nhất cũng tạo thêm động lực để tập thể chuẩn bị cho những cuộc đối đầu quốc tế.

Ngoài Saigon Warriors, danh sách tham dự còn có SBTY, 9Gaming Esports và một đội tuyển khách mời. Sự hiện diện của nhiều đại diện giúp Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam có thêm cơ hội thể hiện những phong cách thi đấu khác nhau. Đây là điểm đáng chờ đợi trong hành trình tiếp theo của Predator League 2027.

Fancy United Esports khẳng định sức mạnh VALORANT

Ở bộ môn VALORANT, Fancy United Esports vượt qua các đối thủ để giành ngôi vô địch quốc gia. Đội tuyển sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết khu vực, nơi những yêu cầu về chiến thuật và khả năng phối hợp được đặt lên cao hơn. Thành tích này mở ra cơ hội quan trọng để các tuyển thủ kiểm chứng năng lực trước những đối thủ quốc tế.

Original Gaming cũng được xác định là đại diện Việt Nam tham dự nội dung VALORANT. Việc có 2 đội tuyển góp mặt giúp người hâm mộ trong nước có thêm những lựa chọn để theo dõi và cổ vũ. Với Predator League 2027, đây là cơ hội để Esports Việt Nam gia tăng sự hiện diện ở cả hai bộ môn.

Giải thưởng 350 triệu đồng tạo động lực cạnh tranh

Tổng giá trị giải thưởng vòng loại Việt Nam đạt 350 triệu đồng, mang đến phần thưởng đáng kể cho các đội tuyển. Tuy nhiên, ý nghĩa của giải đấu không chỉ nằm ở yếu tố tài chính mà còn ở môi trường cạnh tranh chuyên nghiệp. Những cuộc đối đầu giúp tuyển thủ rèn luyện khả năng phối hợp và xử lý tình huống dưới áp lực.

Đối với các đội giành quyền bước tiếp, thành tích vòng loại là nền tảng để chuẩn bị cho thử thách lớn hơn. Họ có thêm cơ sở đánh giá điểm mạnh và những hạn chế cần cải thiện trước khi gặp đối thủ quốc tế. Đây cũng là giá trị chuyên môn mà Predator League 2027 mang đến cho cộng đồng Esports trong nước.

Thu hút trên 500 khán giả theo dõi trực tiếp

Vòng chung kết tại TP.HCM thu hút hơn 500 khán giả đến theo dõi các trận đấu. Sự cổ vũ trực tiếp góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và tăng sức hấp dẫn cho những màn tranh tài. Các đội tuyển cũng có cơ hội làm quen với áp lực thi đấu trước đông đảo người hâm mộ.

Không khí tại địa điểm tổ chức cho thấy thể thao điện tử ngày càng có khả năng kết nối cộng đồng. Những sự kiện trực tiếp mang đến trải nghiệm khác biệt so với việc chỉ theo dõi trận đấu qua màn hình. Sức hút của Predator League 2027 vì vậy không chỉ đến từ kết quả mà còn từ sự đồng hành của khán giả.

Việt Nam sẵn sàng đăng cai chung kết APAC

Chung kết khu vực Asia Pacific Predator League có tổng giá trị giải thưởng lên đến 400.000 USD, tạo động lực lớn cho các đội tuyển tham dự. Tại Predator League 2027, những đại diện Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu các đối thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là môi trường phù hợp để tuyển thủ nâng cao kinh nghiệm, hoàn thiện chiến thuật và thể hiện năng lực ở cấp độ khu vực.

Việt Nam sẽ đăng cai vòng chung kết vào tháng 1/2027, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cộng đồng Esports trong nước. Là giải đấu do Acer tổ chức, sự kiện hướng đến việc kết nối các đội tuyển và người hâm mộ tại châu Á – Thái Bình Dương. Việc trở thành nước chủ nhà của Predator League 2027 giúp Việt Nam tăng cường sự hiện diện trên bản đồ thể thao điện tử quốc tế.

Kết luận

Predator League 2027 đã xác định những đại diện Việt Nam sau vòng loại với hai nhà vô địch Saigon Warriors và Fancy United Esports. Chặng đường tại chung kết APAC sẽ mang đến thử thách lớn hơn, đồng thời mở ra cơ hội khẳng định năng lực của các đội tuyển trong nước. Với vai trò quốc gia đăng cai vào tháng 1/2027, Việt Nam đang đứng trước dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thể thao điện tử.